انطلقت أول من أمس الجولة الأولى من سباق بطولة الكويت للدراجات المائية 2021 الذي ينظمه نادي الرياضات البحرية على شاطئ المارينا مول بمشاركة نحو 40 متسابقا. وأكد رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي لـ «كونا» أهمية هذه السباقات كونها تسهم في اكتساب المتسابقين الخبرة. وأفاد بأن منافسات الجولة الأولى استمرت يوما واحدا وأسفرت عن فوز المتسابق يوسف العبدالرزاق بالمركز الأول في فئة المحترفين يليه أحمد الخضاري ثانيا وعامر عيتاني ثالثا. وأضاف أن المتسابق فيصل بوربيع فاز بالمركز الأول في فئة المبتدئين تلاه سعد الراشد ثانيا ووليد الأيوب ثالثا في حين حصل المتسابق فارس رمضان على المركز الأول في فئة الـ «جونيور» تلاه يوسف رمضان ثانيا وعبدالرزاق محمد ثالثا. من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالنادي مرزوق الديحاني إن البطولات المحلية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، مشيرا إلى أن الجولة الثانية من سباق بطولة الكويت للدراجات المائية 2021 ستقام في 29 الجاري.