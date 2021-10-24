تمكن الفارس شاكر جمال الكاظمي من تحقيق لقب النسخة الأولى لبطولة «السكب» لقفز الحواجز، وهي البطولة المحلية الثانية للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.



وتمكن نجم نادي الصيد والفروسية شاكر الكاظمي من تحقيق المركز الأول على صهوة جواده «ويلفريدو» في الشوط الرئيسي على ارتفاع 135-140 سم، متفوقا على زملائه عبدالرحمن الفزيع وناصر الزاحم وعناز العناز وغازي الجريوي وخالد الخبيري. وقام بتتويج الأبطال رئيس نادي «السكب» لرياضات الفروسية محمد الميلم ورئيس نادي المسيلة بدر الميلم.



وعبر الكاظمي عن بالغ سعادته بتمكنه من تحقيق المركز الأول وسط المنافسة القوية مع زملائه الفرسان بفضل التجهيز القوي خارجيا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه عازم على مواصلة المشوار.



بدوره، أوضح رئيس نادي المسيلة بدر الميلم أن البطولة تقام بالشراكة بين الناديين، والجميع يعمل على توفير بيئة مناسبة لمساعدة الفارسان والفارسات على المنافسة من أجل تحقيق الأول وتجهيز أبطال الكويت للاستحقاقات المقبلة.