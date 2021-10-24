اختتمت «أمل الصغيرة» تلك الدمية الخشبية، التي تمثل طفلة سورية لاجئة، جولتها الأوروبية التي بلغت 8 آلاف كيلومتر واستغرقت 3 أشهر في بريطانيا أمس، بعد أن طافت خلالها بدول أوروبية أخرى (فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان) منذ انطلاقها من مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سورية في يوليو الماضي.وصنعت الدمية أمل من قبل شركة هاندسبرينغ للصناعة الدمى كجزء من معرض «المسير» العالمي. وتهدف الجولة إلى إلقاء الضوء على معاناة آلاف الأطفال اللاجئين الذين واجهوا التشرد جراء الصراعات والحروب في بلادهم، حيث تحمل الدمية عبارة «لا تنسونا» شعارا لها لتذكير العالم بمحنة أطفال لاجئين ومهاجرين انفصلوا عن عائلاتهم أو تاهوا عنها، وقطعوا رحلة لجوء بالغة القسوة والخطورة والمعاناة.