يواجه مان يونايتد المنتشي من فوز أوروبي متأخر وثمين اختبارا صعبا أمام غريمه الأزلي ليفربول المتألق بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، اليوم على ملعب «أولد ترافورد» في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



ويقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مستويات رائعة، بفضل نجمه محمد صلاح الذي رفع رصيده الى 12 هدفا في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.



ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة ومتقدما بأربع نقاط على مان يونايتد السادس الذي فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.



ولايزال سولشاير الذي وصل الى منصب المدير الفني ليونايتد في ديسمبر 2018 يبحث عن فوزه الاول على كلوب في منافسات البريمييرليغ (ثلاثة تعادلات وهزيمتان).



ويشكل ليفربول تهديدا قويا على دفاع يونايتد المهزوز بعد أن سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في سبع مباريات خارج معقله في مختلف المسابقات هذا الموسم.



ولم يتعرض ليفربول لأي خسارة في مختلف المنافسات منذ أبريل الفائت، في سلسلة ممتدة على 21 مباراة هي الأطول منذ 24 مباراة بين يناير ومايو 1989.



كما تقام مباراتان اليوم ضمن ذات الجولة، حيث يحل ليستر سيتي ضيفا على برينتفورد مفاجأة الدوري الانجليزي، فيما يستضيف وست هام يونايتد نظيره توتنهام.



الى ذلك، عزز تشلسي صدارته بفوزه الكبير على نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بسباعية نظيفة، بينها هاتريك لمايسون ماونت على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في المرحلة التاسعة من بطولة انجلترا لكرة القدم.



وسجل ماونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جيمس (42) وبن تشيلويل (57) وماكسيميليان جيمس أرونز (63 خطأ في مرمى فريقه) الأهداف.



وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة في الثاني، وهو الفوز الثالث تواليا لتشلسي والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة.



فـــي المقابــل، منـــي نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطتين من تعادليه في المرحلتين الاخيرتين وبقي في المركز الاخير، علما أنه لم يذق طعم الفوز مع نيوكاسل وبيرنلي حتى الآن هذا الموسم.



كما تمكن أرسنال من فك عقدته أمام ضيفه أستون فيلا واقترب مؤقتا من فرق المقدمة، وذلك بالفوز عليه 3-1 في افتتاح المرحلة الـ 9 للدوري.



وفي مواجهات أخرى، تلقى إيفرتون هزيمة موجعة على ملعبه 5-2 من واتفورد، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتقى الفائز إلى المركز الرابع عشر بـ 10 نقاط، كما تعادل ليدز يونايتد على ملعبه مع ولفرهامبتون 1-1، وتعادل ساوثهامتون وبيرنلي 2-2، وبتعادل إيجابي أيضا انتهت مواجهة كريستال بالاس وضيفه نيوكاسل يونايتد 1-1، ليصل بالاس إلى النقطة الـ 9، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط.