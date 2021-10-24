يخوض يوفنتوس اختبارا صعبا في ضيافة إنتر ميلان حامل اللقب اليوم في «ديربي إيطاليا» ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي، كما يسعى نابولي في اليوم ذاته إلى مواصلة العلامة الكاملة في ضيافة روما.



وبعد بداية بائسة للموسم تضمنت الرحيل المفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى، عاد «اليوفي» إلى أفضل حالاته، وحقق 4 انتصارات متتالية جعلته يقترب بنقطة واحدة من مراكز دوري أبطال أوروبا و3 نقاط من المركز الثالث. ويدرك يوفنتوس جيدا أنه سيخوض أصعب مباراة له هذا الموسم في جوسيبي مياتسا ضد الإنتر حامل اللقب الذي أنعش آماله في المسابقة القارية العريقة عندما حقق فوزه الأول في دور المجموعات بتغلبه على شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة المسابقة هذا الموسم، 3-1 الثلاثاء.



وستكون المواجهة أول اختبار حقيقي ليوفنتوس، لأن مباراة القمة الأولى خسرها أمام نابولي المتصدر في أوائل الشهر الماضي، في المقابل، يخوض سيموني إنزاغي الديربي بتشكيلته الكاملة تقريبا ومعولا على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت 23 هدفا في 8 مباريات. إلى ذلك، ينتظر نابولي اختبارا لا يخلو من صعوبة قبل الديربي، وذلك عندما يحل ضيفا على روما الجريح بخسارتين متتاليتين، الأولى صعبة أمام مضيفه يوفنتوس 0-1 والثانية مذلة أمام مضيفه بودو - غليمت النرويجي 1-6 الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة «كونفرنس ليغ».



ويعول نابولي على مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن ثالث لائحة الهدافين برصيد 5 أهداف في 7 مباريات بينها هدف الفوز على تورينو (1-0) في المرحلة الثامنة. كما يلعب اليوم، أتالانتا مع أودينيزي، وفيورنتينا مع كالياري، فيما يستضيف هيلاس فيرونا نظيره لاتسيو.



ديبالا يتعافى من الإصابة وجاهز للقمةأعلن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أمس، أن صانع ألعاب فريقه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا عاد إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، وبالتالي فهو جاهز لمواجهة الإنتر اليوم. وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل المباراة: «ديبالا متاح، إنه يؤدي بشكل جيد، وقد أجرى حصتين تدريبيتين مع الفريق، لذا فهو جاهز». وكان الأرجنتيني غائبا منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال فوز فريق السيدة العجوز على سمبدوريا (3-2) بالمرحلة السادسة في 26 سبتمبر الماضي.