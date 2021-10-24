سيغيب المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ براوت هالاند «لبضعة أسابيع» عن المنافسات عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه وفق ما أعلن مدرب بوروسيا دورتموند الجمعة، ما يشكل انتكاسة كبيرة للنادي الألماني الذي يعول كثيرا على نجمه الشاب.



وقال ماركو روزه: «إن هالاند سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك، وأن عودته ستستغرق القليل من الوقت». وخاض ابن الـ 21 عاما المباراة كاملة التي تلقى فيها دورتموند خسارة قاسية برباعية نظيفة ضد مضيفه أياكس الهولندي في أمستردام الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكتب هالاند عبر حسابه على «تويتر» مرفقا كلماته بصورته وهو يشكر الجماهير «إنه الوقت للتركيز على عملية التعافي، سأعود أقوى»!



وتعتبر هذه الإصابة ضربة كبيرة لدورتموند الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب «البوندسليغا»، في حين يتشارك النرويجي صدارة ترتيب الهدافين مع الپولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري مع تسعة أهداف.



وسجل هالاند قرابة ثلث أهداف فريقه هذا الموسم في الدوري، كما يحتل المركز الأول في قائمة ممرري الكرات الحاسمة مع 4 في رصيده.