ذكر موقع «تيك كرانش» التقني، أن شركة آبل الأميركية ستطلب من موظفيها غير المطعمين ضد فيروس كورونا عمل اختبار يومي للعمل في مقراتها.



وأوضح الموقع أن الشركة طلبت من موظفيها في سبتمبر الماضي الكشف عن حالتهم بالنسبة للتطعيم سواء كانوا تلقوا اللقاح كاملا أو جرعة واحدة أو لم يتلقوه، مضيفا أن الموظفين الذين رفضوا الكشف عن حالتهم سيكونون مطالبين كذلك بإجراء اختبار يومي، فيما سيكتفي الموظفون المطعمون باختبار واحد أسبوعيا.

أما بالنسبة للعاملين في متاجر التجزئة الخاصة بالشركة، فإن غير المطعمين منهم سيكونون مطالبين بالخضوع لاختبارين أسبوعيا.

وأشار «تيك كرانش» إلى أن الشركة الأميركية أمهلت موظفيها حتى 24 الجاري للكشف عن حالتهم الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا من عدمه، حتى تتمكن من تنفيذ هذه القواعد بدءا من الأول من نوفمبر المقبل.