الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع منتخبنا الوطني للكريكيت إلى بلوغ بطولة العالم «أستراليا 2022»، وذلك عندما يلتقي مع شقيقه منتخب البحرين في الـ9:00 صباح اليوم على ملاعب المدينة الآسيوية بالعاصمة القطرية (الدوحة)، في أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة العالم العام المقبل.



وكان الاتحاد الدولي للكريكيت أسند إلى قطر تنظيم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم، التي تشهد تحديا كبيرا لـ«الأزرق» الذي سيلعب ضد منتخبات قطر (المستضيف) والسعودية والبحرين والمالديف.



ومن المقرر أن يستكمل الأزرق مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة منتخب السعودية في الـ9:00 صباح الغد، في ثاني مبارياته، وسيكون يوم الثلاثاء راحة لجميع الفرق، على أن يستأنف الأزرق مبارياته بمواجهة منتخب المالديف في الـ9:00 صباح الخميس المقبل، على أن يختتم مبارياته بلقاء منتخب قطر في الـ1:00 ظهر الجمعة المقبل.