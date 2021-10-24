انطلقت امس السبت الجولة الأولى من سباق بطولة الكويت للموتوسيرف 2021 التي ينظمها نادي الرياضات البحرية على شاطئ الخيران بمشاركة 20 متسابقا.



وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي ان لعبة الموتوسيرف جديدة في الكويت ويسعى النادي لعمل المزيد من السباقات المحلية التي تهدف لاكتشاف الموهوبين وزيادة خبرتهم.



وأوضح ان منافسات الجولة الأولى استمرت يوما واحدا وأسفرت عن فوز المتسابق حسن بوعباس بالمركز الأول في فئة المحترفين يليه شاهين ابراهيم ثانيا واحمد البغلي ثالثا.



وأضاف الزنكي ان المتسابق فارس رمضان فاز بالمركز الأول في فئة الهواة تلاه حمد الحداد ثانيا وسالم حيدر ثالثا في حين حصلت المتسابقة الجود الصباح على المركز الأول في منافسات السيدات تلتها منيرة الشطي ثانيا وفضة الدويسان ثالثا.



من جانبه، قال عضو مجلس ادارة النادي مرزوق الديحاني ان البطولة سارت بشكل رائع قدم خلاله المتسابقون مستوى مميزا في الجولة، مشيرا الى أن الجولة الثانية من بطولة الكويت للموتوسيرف 2021 ستقام في 30 من أكتوبر الجاري.



وذكر الديحاني ان لعبة الموتوسيرف اعلنها الاتحاد الدولي كلعبة معتمدة من ضمن الرياضات البحرية في عام 2019 كما انها تعتبر لعبة أساسية في الأولمبياد.