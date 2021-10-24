تنطلق فعاليات مهرجان بابل الدولي بالعراق يوم الخميس المقبل تحت شعار /من بابل الحضارة نصنع الحياة / ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقال حسن منديل محافظ بابل رئيس المهرجان ، في بيان صحفي، إن فعاليات المهرجان ستشهد مشاركة الفنانين العرب والعراقيين وفرق فنية شعبية عربية وأجنبية ، إضافة إلى فعاليات في عرض الأزياء البابلية والعراقية والعزف والرسم الحر وفعاليات في الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية.

وأضاف أنه سيتم أيضا افتتاح معارض للرسم التشكيلي والفوتوغرافي وتقديم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية لتكون ملتقى الفنون والآداب العالمية على أرض بابل.