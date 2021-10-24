أظهرت إحصائية أجراها المعهد الوطني الإيطالي (إستات) أنه على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19، فقد ارتفعت عمليات الحصول على الجنسية الإيطالية من قبل المهاجرين بين عامي 2019 و2020.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نشرتها العربية، اليوم /الأحد/، أن المعهد أصدر تقريرًا بعنوان "المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا" عن السنوات 2020-2021، والذي أوضح فيه أن العملية الطويلة اللازمة لقبول طلبات المواطنة، تستغرق في الغالب ما لا يقل عن ثلاث سنوات، فضلا عن رقمنة الإجراءات، ومن الواضح أنها تصدت للآثار المترتبة على الانكماش الذي شهدته القطاعات الأخرى.

وأضاف التقرير أنه خلال عام 2020، كان هناك 131.803 أجنبي حصل على الجنسية الإيطالية، أي بزيادة تبلغ 4% مقارنة بعام 2019، وأقل بقليل من المعدل السابق البالغ 119 ألف شخص كانوا من الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير الإحصائي أن الزيادة تُعزى بالكامل إلى تنامي الطلبات الخاصة بالرجال والتي ازدادت بنسبة 11.6%، بينما انخفضت طلبات النساء بنحو ثلاثة في المئة.