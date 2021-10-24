أظهرت بيانات رسمية لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، تحقيق قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني زخم نمو جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إجمالي إيرادات البرمجيات في القطاع سجل 9ر6 تريليون يوان (حوالي 1ر1 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى أيلول/سبتمبر الماضيين، ليحقق بذلك قفزة بنسبة 5ر20 في المئة على أساس سنوي.

وشهدت شركات عاملة في القطاع توسعاً في الأرباح بنسبة 7ر10 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، لتحقق 7ر793 مليار يوان، بمعدل نمو 4ر1 نقطة مئوية أعلى من الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات الصينية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 9ر37 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 1ر11 في المئة على أساس سنوي.