وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة إكسون موبيل كندا للاستحواذ على حصة من رخصة استكشاف بحري قبالة شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الاحد أن الاتفاقية حصلت على جميع الموافقات اللازمة من مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (C-NLOPB).

وبموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 40 % في رخصة الاستكشاف EL 1165A، حيث ستبدأ نشاطات حفر بئر "هامبدن" الاستكشافية، فيما ستحتفظ إكسون موبيل كندا بالحصة المتبقية.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تمثل مشاركتنا الأولى في مناطق الاستكشاف البحرية في كندا، وفي حوض نفطي مهم ومنتج".

وأكد أن "هذه الاتفاقية مبنية على شراكتنا القوية مع إكسون موبيل وهي تشكل إضافة مهمة لمحفظتنا الدولية المتنامية للتنقيب والاستكشاف".

وتقع المنطقة البحرية موضوع الاتفاقية على بعد 450 كم شرقي مدينة سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور حيث يبلغ عمق المياه فيها ما يقارب من 100ر1 متر.