أطلق تطبيق (كلوب هاوس) لغرف الدردشة الصوتية، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الروابط الخارجية داخل التطبيق.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن الرئيس التنفيذي لكلوب هاوس، بول دافيسون، قوله " إن ميزة تثبيت الروابط الجديدة، تسمح للمشرفين على غرف الدردشة بوضع روابط خارجية في الجزء العلوي من الغرفة، ويمكن لهذه الروابط توجيه المستمعين إلى ما يريده الوسطاء، مثل صفحة مقالة إخبارية أو بودكاست".

ووفقا للتطبيق، لن يتم السماح ببعض الروابط لأسباب تتعلق بالأمان والإشراف، ويمكن لأي شخص إضافة رابط أو تغييره أو إزالته، طالما أنه مشرف غرفة وبغض النظر عن عدد المتابعين لديهم.

وسيتم طرح الميزة في 27 أكتوبر لكل من نظامي تشغيل آي أو إس iOS و أندرويد Android.