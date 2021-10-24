أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي المفوض العام لإكسبو 2020 دبي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن إكسبو 2020 دبي منصة عالمية ملهمة تعزز التعاون الدولي بين ثقافات وحضارات العالم لترسيخ مبادئ السلام والتسامح والحوار والتضامن والأخوة الإنسانية، وجعلها قيما مشتركة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر للإنسانية جمعاء.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الإماراتي بنائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية مار جريتيس شيناس، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات؛ لتمثيل الاتحاد الأوروبي في "يوم الشرف" خلال إكسبو 2020 دبي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم/ الأحد/ - علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع جميع دول العالم، انطلاقا من قيمها الراسخة التي تأسست عليها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بما يحقق السلام والازدهار العالمي.