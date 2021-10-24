أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية نجحت خلال الـ 8 أشهر الماضية في إضافة 5 ملايين فرصة عمل.

وذكر البيت الأبيض - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "منذ أن وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئاسة، حقق الاقتصاد الأمريكي نحو 5 ملايين فرصة عمل، وهذا الرقم أكبر مما حققه أي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة خلال أشهره الثمانية الأولى في البيت الأبيض".

ويولي بايدن الاقتصاد أهمية كبيرة ويسعى إلى تمرير خطة عملاقة لـ "تطوير البنى التحتية"؛ بهدف تعزيز منافسة وقيادة الولايات المتحدة وتحسين معيشة ملايين الأمريكيين.

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أن تحسين الاقتصاد كان سببا رئيسيا وراء ترشحه للرئاسة الأمريكية.. مضيفا "سعيت طوال الوقت لتحقيق ذلك الهدف".