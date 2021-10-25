الدوب: الفرع الجديد نقلة في خدمات الفروع والانتشار المدروس للبنك

أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في «360 مول» الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت ويعمل بنظام عمل المولات والمراكز التجارية من حيث الفتح والإغلاق «التي تمتد إلى 12 ساعة يوميا طوال الأسبوع بدون توقف» ليضيف تجربة مصرفية مميزة وجديدة على السوق الكويتي وعملائه.



وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب: تتغير بصورة دائمة طريقة عمل الفروع المصرفية في الكويت والعالم والتي بدأت تخرج من نطاق عملها التقليدي المتعارف عليه إلى مجالات أكبر تعتمد بصورة كبيرة على طلبات واحتياجات العملاء. وأضاف: تعتمد استراتيجية بنك بوبيان على الاستثمار في القنوات الرقمية جنبا إلى جنب مع الانتشار الجغرافي والتوسع ليكون البنك قريبا في المعاملات المباشرة مع عملائه، مؤكدا أن التطور التقني والرقمي لا يمكن أن يكون بديلا للخدمات المباشرة التي تقدم من خلال الفروع بكل أشكالها.



وضرب مثالا بفروع البنك في المجمعات التجارية والتي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء، لاسيما في الفترات المسائية والعطلات، مشيرا إلى أن الكثير من العملاء ونظرا لارتباطهم بمواعيد العمل الخاصة بهم في الفترة الصباحية ومن الأحد للخميس فإنهم يجدون الفرصة لإنهاء معاملاتهم في الفترة المسائية وخلال العطلة لذا تكون فروع المجمعات التجارية خيارهم الأفضل.



وأكد الدوب أن تجربة 360 مول كونها التجربة الأولى للبنك والاولى على مستوى الكويت بصفة عامة ستكون تحت المراجعة والتقييم خلال الفترة المقبلة حتى يمكن الاسترشاد بنتائجها وبحث إمكانية نشرها لتكون من مزايا خدمة العملاء الخاصة ببنك بوبيان.



من ناحية أخرى، قال الدوب إن البنك مستمر في التوسع في افتتاح المزيد من الفروع، حيث وصل عدد الفروع إلى 44 فرعا وهو ما يمثل إنجازا آخر يضاف إلى الإنجازات التي حققها البنك في السنوات الأخيرة جنبا إلى جنب مع تطوير خدماته الرقمية.



وأضاف ان البنك مستمر أيضا في التوسع في الاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنبا إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.



من جانبه، قال المدير الاقليمي بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية فيصل شويرد إن الفرع الجديد يواكب أحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء في ظل حرص البنك ان يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة. وأشار إلى أنه تم تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء ليبقى بوبيان متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا. وأوضح شويرد أن التصميم الحديث احتوى أيضا على بعض التسهيلات الخاصة بالعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة كوجود ممر مخصص لمستخدمي الكراسي المتحركة مع توفير تسجيلات صوتية مزودة بسماعات داخل البنك لشرح أهم الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود والنماذج والمستندات. وأضاف: تم تصميم الفرع الجديد ليتناسب مع الأجواء الخاصة بالمجمعات التجارية ليكون جزءا من الشكل العام لها، إلى جانب ذلك فإن الفرع يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه بالآيباد وشاشات العرض الخاصة بمنتجات البنك والتي تغني عن استخدام البروشورات والأوراق المطبوعة.