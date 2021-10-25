أحمد صابر - عبدالله الراكان



في أول أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعودة للتشغيل الكامل للمطار وزيادة عدد الرحلات القادمة والمغادرة، رصدت «الأنباء» استعدادات الإدارة العامة للطيران المدني للعمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة وأيضا آراء المسافرين في هذا القرار، حيث أعربوا عن سعادتهم ببدء العودة للحياة الطبيعية، مؤكدين أن جميع الإجراءات المتبعة في المطار كانت «سهالات»، ولم تواجههم أي عقبات في رحلة العودة أو الوصول، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال أسامة عبدالنبي القادم من جمهورية مصر العربية عبر المملكة الأردنية الهاشمية، ان الإجراءات المتبعة في المطار سارت بشكل ميسر مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الطيران معقولة حاليا وبدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ.



بدوره، قال محمود عبدالرازق إن التسهيلات الكبيرة المقدمة من الكويت ساهمت بشكل كبير في خفض أسعار التذاكر، موضحا أن رحلته انطلقت من جمهورية مصر العربية عبر المملكة الاردنية الهاشمية، وجميع الإجراءات تمت بسلاسة.



من جهته، ذكر القادم خالد جلال، أن رحلته كانت «ترانزيت» عبر الأردن، مشيدا بالتسهيلات المقدمة في مطار الكويت الدولي والتي اتسمت باليسر والتشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينا أن أسعار التذاكر معقولة ومقبولة.



من جانبها، أشارت سماح إلى أنها منذ عام تقريبا تحاول العودة الى الكويت لكن بسبب الإقفال جراء أزمة كورونا وارتفاع اسعار التذاكر أجلت رحلة العودة لحين استقرار الأسعار، مشيرة الى ان القرار الأخير برفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت أسهم في خفض أسعار التذاكر وعودتنا إلى الكويت بسهولة.



في السياق ذاته، لفتت جيهان إلى أن الإجراءات المتبعة في مطار الكويت كانت سهلة وميسرة ولله الحمد عدت إلى وطني الثاني الكويت، موضحة أن أسعار التذاكر مرتفعة بشكل غير معقول.