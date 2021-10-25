اتفقت جمعية المهندسين والهيئة العامة للشباب على دعم التوجهات الرسمية للحكومة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث تم إبداء الاستعداد للتعاون لوضع قوائم بالمهن التي يحتاج اليها سوق العمل ووضع برامج تنفيذية لاستقطاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وفق آليات محددة.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع إلى الجمعية حيث التقى رئيس الجمعية م.فيصل العتل ونائب الرئيس م.محمد السبيعي وأمين السر م.فهد العتيبي بحضور م.مرزوق الحصم من الهيئة.



وقدم رئيس الجمعية م.فيصل العتل شرحا عن مبادرة الجمعية حول توظيف المهندسين في مجال التدريس بوزارة التربية، لافتا إلى أن جهود الجمعية أتاحت أيضا مجالا لعمل المهندسين في القطاع الخاص بعد أن تمت تنقية سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية وخروج نحو 12 ألف مهندس غير كويتي من السوق.



من جانبه، عرض الربيع خلال اللقاء جهود الهيئة المكثفة في تأهيل وتدريب الشباب الكويتي وتوظيفه للعمل في القطاع الخاص من خلال برنامج «صناع الأمل»، موضحا أنه وقبل بدء برامج التأهيل والتدريب يتم تحديد المهن المطلوبة وفرص العمل المتاحة والاتفاق مع الجهات الخاصة الراغبة في توظيف الشباب الكويتي على استقطاب هؤلاء الشباب بعد تأهيلهم.



وأبدى الربيع استعداد الهيئة للتعاون ودعم جهود الجمعية لخلق فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب وتحديد المهن المطلوبة، مضيفا: اننا على استعداد لدعم تأهيل هؤلاء الشباب في المهن المطلوبة والتي تحددها الجهات الراغبة في استقطاب الشباب الكويتي.