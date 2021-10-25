أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، حملتها السنوية الضخمة للتسوق، «جمعة كارفور». وعلى إثر النجاح الكبير الذي تشهده هذه الحملة سنويا، قررت كارفور زيادة مدتها من شهر واحد إلى خمسة أسابيع تمتد من 1 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، كي تتيح للجميع الاستفادة من هذه الحملة المميزة.



وتؤكد هذه الحملة على التزام كارفور الدائم بتوفير قيمة استثنائية لعملائها، من خلال عروض لا منافس لها، ليستمتع عملاؤها بتسوق مريح بلا عجلة وبأسعار ممتازة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة لمختلف المنتجات المرغوبة خلال موسم الأعياد المقبل.



ويستطيع عملاء كارفور خلال «جمعة كارفور» الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة وعروض استثنائية، تتضمن تنزيلات تصل حتى 50%، إلى جانب تنزيلات أسبوعية ضخمة على عدد من العلامات التجارية مثل مولينكس، وبلاك أند ديكر، وكينوود، وآبل، وسامسونج، إلى جانب التنزيلات على الكثير من فئات المنتجات، تشمل البقالة والأجهزة الإلكترونية والمعدات المنزلية ومنتجات الصحة والجمال.



وتتوافر عروض «جمعة كارفور» في المتاجر وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.carrefourkuwait.com أو باستخدام تطبيق كارفور (MAF Carrefour).



كما تسهل كارفور تجربة التسوق على عملائها، من خلال عدد من الخدمات الاستثنائية مثل خدمة «توصيل العربة» و«امسح وانطلق» عبر الهواتف الذكية و«استلمها بنفسك» و«كارفور الآن» إلى جانب خيارات الدفع المريحة.



ويستطيع عملاء كارفور التوفير في مشترياتهم لأقصى حد، من خلال الحصول على 1.000 من نقاط «ماي كلوب» عندما يتسوقون عبر الإنترنت.



للاطلاع على أفضل العروض خلال «جمعة كارفور»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ومتابعة كارفور الكويت على فيسبوك وإنستغرام.