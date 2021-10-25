ليلى الشافعي



أكدت مديرة الصندوق الوقفي والمنسقة العامة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالأمانة العامة للأوقاف مآرب اليعقوب ان المسابقة التي تقام سنويا تهدف الى تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وعلومه بالأمانة، والمساعدة في الكشف عن جيل من القراء والحفظة الذين يمثلون الكويت في المسابقات العالمية.



وأعلنت ان عدد المشاركين والمشاركات في التصفيات النهائية لهذا العام (1939) متسابقا ومتسابقة، عدد الذكور منهم (860) وعدد الإناث (1079) متسابقة تأهلوا من خلال (42) جهة رسمية وأهلية تسعى لخدمة كتاب الله ونشر حفظه على مدى 24 عاما، مؤكدة ان سجل المسابقة حافل بالإنجازات وتخريج عدد من الحفاظ وأن الأمانة العامة للأوقاف تشعر بالفخر بما نالته من رعاية كريمة منذ تأسيسها في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - وتطرقت الى فئات المسابقة والجوائز المقدمة، وإلى نص الحوار:



بصفتكم المنسقة العامة للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الرابعة والعشرين والتي جاءت بعد جائحة كورونا.. ما الجديد الذي تم تقديمه خلال تلك الظروف؟ وما شعار المسابقة لهذا العام؟



٭ تقام مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الرابعة والعشرين تحت شعار «اطمئن» الذي استوحته الأمانة العامة للأوقاف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع جراء جائحة كورونا من دلالات قوله تعالى في سورة الرعد: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب). وبدأت التصفيات يوم 17/10/2021 وتستمر الى 27/10/2021 من الساعة 3 الى الساعة 9 مساء يوميا على مدار اسبوعين يخصص الاسبوع الأول للرجال والأسبوع الثاني للنساء. والجديد أثناء التصفيات تقليص الأعداد للاحترازات الصحية فكل شريحة يتقدم 5 مشاركين فقط بعد مراجعة توجيهات وزارة الصحة وسماح الوزارة بحضور الأهالي مع الأخذ بالإجراءات الصحية.



من الذي يقوم بالتصفيات؟ وما أكبر الجهات مشاركة؟



٭ قامت بها الجهات المشاركة والجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والأهلية المشاركة من 42 جهة وأكبر جهة هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تليها مبرة المتميزين.



كم بلغ عدد المشاركين والمشاركات في التصفيات النهائية لهذا العام؟



٭ بلغ عددهم 1939 متسابقا ومتسابقة، عدد الذكور منهم 860 وعدد الإناث 1079 متسابقة، تأهلوا بفضل الله تعالى من خلال 42 جهة رسمية وأهلية تسعى لخدمة كتاب الله تعالى ونشر حفظه وتجويده ورعاية حفظته.



ما فئات المسابقة لهذا العام؟



٭ تشمل المسابقة العامة، ومسابقة النشء والشباب ومسابقة المجد ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والمؤسسات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية، بالإضافة الى مسابقة القراءات.



متى يتم إعلان النتائج؟



٭ بعد انتهاء التصفيات النهائية بفترة وجيزة يتم الإعلان عن النتائج ويحظى جميع الفائزين بالتكريم الأميري من قبل صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - في قصر بيان او في اي مكان آخر من خلال الحفل الختامي للمسابقة.



ما الجوائز المقدمة؟



٭ الجوائز 150 ألف دينار مقدمة للفائزين ومقسمة حسب الشرائح، المركز الأول لشريحة القراءات وهي شريحة جديدة في المسابقة.



كيف تشجعون المبدعين أثناء التصفيات؟



٭ عندما تخبرنا اللجنة التي تقوم بالاختيار بأن هذا الشخص مبدع في الصوت او الأداء او أحكام التجويد يتحصل على ورقة بأنه متميز بعدها تقوم اللجنة الإعلامية بعمل لقاء معه ينشر على تويتر وانستغرام، ونحن نتوقع وصوله الى الفائزين.



ما الهدف من المسابقة؟



٭ تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده انطلاقا من رسالة الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بالأمانة العامة للأوقاف، وأيضا نملأ الكويت بجيل من القراء والحفظة الذين يمثلون الكويت في المسابقات العالمية، وأيضا تشجيع ودعم الجهات التي تساهم في الجهود الرامية الى تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وتجويده.



ما الصعوبات التي واجهتكم هذا العام؟



٭ بالنسبة للصعوبات هذا العام بشكل عام كانت طيبة ولم تكن صعوبات كبيرة ولكنها ناتجة عن التزام الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه واللجان التي تدير المسابقة خلال مرحلة التصفيات النهائية بالمسجد الكبير بتطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية التي وضعت للمسابقة من وزارة الصحة الكويتية المنبثقة عن مجلس الوزراء وهو ما شكل صعوبات لبعض الفئات وخاصة فئة النشء وعدم تعودهم على ذلك، والحمد لله الأمور مرت بكل نجاح وتوفيق.







