

أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس تعميما بشأن التكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية.



وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان صحافي، إن التعميم الذي أصدره أمس يلغي التعميم رقم 4 لسنة 2020، على أن تراعى في جميع الأحوال الشروط والقواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بالتكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية.



وأوضح أن ذلك يأتي بعد توجيهات مجلس الوزراء التي أصدرها في اجتماعه الذي عقد الأربعاء 20 أكتوبر لتطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات والفعاليات.