البحر يدخل في حالة تيارات الفساد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وأنسب وقت للحداق 6 مساء



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن مرتفعا جويا يسيطر على منطقة شبه الجزيرة العربية تبلغ قوته على سواحل الخليج والوسط بين (1012-1014) مليبار وتتركز قوته في غرب شبه الجزيرة العربية أعلى من منطقة الخليج حيث تكون قوته بين (1016-1021) مليبار.



وأضاف: هذا المرتفع أدى الى هبوب رياح شمالية غربية خفيفة السرعة لا تتجاوز سرعتها 12 كيلومترا في الساعة مما يسبب عدم وجود غيوم في سماء المنطقة، ولذلك تنعدم فرصة سقوط أمطار خلال هذه الفترة حتى أكثر من شهر.



وتابع: ستتحول الرياح الى جنوبية شرقية اعتبارا من الخميس المقبل، وتظهر بعض السحب في سماء المنطقة ولكنها مع الأسف الشديد غيوم غير ممطرة وتكون السماء غائمة جزئيا. وهذه الرياح الجنوبية الشرقية (كوس مطلعي) تكون نشطة بعض الشيء وقد تزيد سرعتها على (20) كم/س.



ولفت الخبير الفلكي إلى وجود تيارات نفاثة على ارتفاع يبلغ أكثر من 35 ألف قدم فوق سطح البحر، اتجاهها من الغرب إلى الشرق تمر حاليا فوق منطقة شمال الخليج ومنبع هذه التيارات سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تتحرك من منشآتها في اتجاه الشرق وستستمر في تحركها حتى وصولها إلى السواحل الغربية لأميركا الشمالية.



وزاد: المنطقة دخلت فعليا في برج العقرب منذ الجمعة وهو البرج الذي تنتشر فيه أمراض البرد والإنفلونزا، ولكن سيسيطر الدفء على جو المنطقة، حيث يستمر لبس الملابس الصيفية حتى منتصف الشهر المقبل.



على الصعيد الفلكي، قال المرزوق: السبت المقبل سيدخل نوء السماك وهو النوء الثاني من الوسم، كذلك ستكون الشمس في الساعة (2:00) بعد الظهر في اتجاه القبلة ويمكن لأي شخص أن يعرف اتجاه القبلة في هذا الوقت.



وبخصوص حالة البحر، قال: يدخل البحر في حالة تيارات الفساد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وأنسب وقت للحداق السادسة مساء مع وقفة الماية، علما أن حالة الفساد ستستمر حتى يوم الاثنين الموافق أول نوفمبر.



الخبير الفلكي عادل المرزوق