أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري ALFA اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.



وأوضحت الإدارة أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب الى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا الى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي، وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.



وحذرت الإدارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة ان جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.