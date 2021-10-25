سعود عبدالعزيز



لئن كان شر البلية ما يضحك، فإن ما حدث مع مواطنة إثر حادث دعم بمركبتها مضحك مبك، فقد تسببت محاولتها الطلوع من «نقرة» خطئها بدعم سيارة مواطن على الدائري الرابع عبر «الاستعانة بصديق»، في وقوعها بـ«دحديرة» قضية حيازة مواد مخدرة تم تسجيلها بحقها وصديقها الذي هب لإغاثتها.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن حادث اصطدام وقع على الدائري الرابع بعد أن دعمت مواطنة سيارة مواطن، فما كان من المواطن إلا أن أبلغ عمليات الداخلية بالحادث لاتخاذ ما يلزم.



أما تصرف المواطنة «الداعمة» فكان مختلفا تماما، حيث لجأت إلى الاتصال بصديق خليجي ليخرجها من هذا المأزق، حيث قدم بسرعة واصطحبها من موقع الحادث إلى جهة غير معلومة تاركين مركبتها والمواطن المدعومة سيارته في الشارع.



وأضاف المصدر: بعد هروبها من موقع الحادثة كان لزاما على رجال الأمن البحث عن المواطنة وهو ما تم بالفعل، حيث تم ضبطها وصديقها الخليجي، وما زاد طين موقفهما بلة أنه عثر بحوزتها على شريطي «لاريكا»، ليتم تسجيل قضية «حيازة مواد مخدرة» بحقهما وإحالتهما إلى «مكافحة المخدرات».