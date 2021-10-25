مبارك التنيب



في تحد لقرار إغلاق مشتل غير مرخص في بناية بمنطقة المنقف من قبل البلدية، أعاد صاحب المشتل وهو مواطن يعاونه عدد من الآسيويين فتح المشتل بعد مرور فترة لا تتجاوز نصف الساعة من إغلاقه.



ووفق رواية سكان المنطقة، وبعدما استجابت البلدية بإغلاق المشتل الذي يمارس نشاطه بدون ترخيص، عاود المشتل نشاطه بعد انصراف فريق البلدية بفترة قصيرة. وأكد العديد من سكان المنطقة وجيران العمارة في منطقة المنقف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى، متهمين العاملين في المشتل بترويج الماريغوانا والخمور المحلية من خلال المشتل الذي هو بالأساس بلا ترخيص.



وناشد سكان المنطقة الجهات المعنية سرعة التعامل مع المسؤولين عن هذه المخالفة حفاظا على قاطني المنقف وكل من قد يصل إليه الضرر بسبب ما أبلغوا بأنه نشاط غير قانوني ويتطلب التدخل السريع لإيقافه.