«شكراً لكل من أهداني زهوراً في عيد ميلادي»
كيم كارديشيان، تستعرض، في مقطع فيديو، كيف امتلأ منزلها الواسع بمئات الزهور من معجبيها في عيد ميلادها الـ 41.
«داخل المتجر، لاحظت أن كثيرا من الناس ينتظرون خروجي كي يدخلوا. إنها قصة حياتي!»
الأمير البريطاني تشالز، يحكي طرفة ذات دلالة عن موقعه في وراثة للعرش البريطاني، أثناء خطبته الخميس السابق، وفقا للصحافة البريطانية.
«بعض الناس يقولون إنني لا أحبك. لكنهم نحو 15 شخصاً فقط»
هيو جاكمان، الممثل الأسترالي، يمازح زميله الأميركي، رايان رينولدز في عيد ميلاد الأخير.