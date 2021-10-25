كيم كارديشيان، تستعرض، في مقطع فيديو، كيف امتلأ منزلها الواسع بمئات الزهور من معجبيها في عيد ميلادها الـ 41.

«شكراً لكل من أهداني زهوراً في عيد ميلادي»

«داخل المتجر، لاحظت أن كثيرا من الناس ينتظرون خروجي كي يدخلوا. إنها قصة حياتي!»