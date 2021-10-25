أعلنت الحكومة الكولومبية السبت اعتقال دايرو انتونيو أوسوغا المعروف باسم «أوتونيال» والمدرج على رأس لائحة مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد وفي الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يسهم في توقيفه.



ورحب الرئيس إيفان دوكيه، في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتقال «أوتونيال»، معتبرا أنه «أقوى ضربة تم توجيهها إلى تجارة المخدرات خلال هذا القرن في بلدنا».



وأضاف أن اعتقاله «لا يقارن سوى بسقوط بابلو إسكوبار» زعيم كارتل ميديين (شمال غرب) الذي سيطر على ما يصل إلى 80% من تجارة الكوكايين في العالم وقتلته الشرطة الكولومبية في 1993.



ويظهر في صور نشرتها الحكومة الكولومبية «أوتونيال» يبتسم بطريقة غريبة ويرتدي ملابس سوداء ومقيد اليدين ومحاطا بجنود كولومبيين مسلحين. وقد اعتقل مهرب المخدرات في نيكوكلي بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع بنما.



وقال دوكيه إنها كانت «أكبر حملة في الأدغال على الإطلاق في التاريخ العسكري لبلدنا».