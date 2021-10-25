







اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 2-0 في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بينهما امس الأحد على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز إشبيلية على ليفانتي 5-3.



وافتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد بالدقيقة 32، وذلك في أول مشاركة للاعب في الكلاسيكو، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف البديل سيرغيو أغويرو الهدف الوحيد لبرشلونة بالدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبذلك رفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام إشبيلية وريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة بالمركز الثامن.



وعلى ملعب «كامب نو»، بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وقدم برشلونة بداية حماسية، حيث تفوق في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي لعدة دقائق لكن دون تشكيل أي خطورة على المرمى، حيث كثف ريال مدريد تركيزه بشكل أساسي على التأمين الدفاعي في البداية، وبمرور أول 10 دقائق، انتهت فترة جس النبض من جانب ريال مدريد وبدأ استعراض نشاطه الهجومي، وجاءت أول محاولة جادة من الريال بالدقيقة 13، حيث تلقى فينيسيوس جونيور طولية وانطلق إلى منطقة الجزاء وحاول تمرير عرضية أمام المرمى لكن إريك جارسيا قطعها في اللحظة المناسبة، فيما أهدر الأميركي سيرجينو دست فرصة ثمينة لبرشلونة، حيث تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة عنه لكنه أخطأ في تصويب الكرة لتمر فوق العارضة.



وفي الدقيقة 32، افتتح الريال التسجيل إثر هجمة مرتدة سريعة، حيث أرسل فينيسيوس طولية إلى رودريغو الذي مرر عرضية رائعة إلى ديفيد ألابا ليصوب الكرة بقوة من حدود منطقة الجزاء إلى داخل شباك الحارس مارك أندري تير شتيغن، وكاد برشلونة يدرك التعادل بالدقيقة 35، حيث ارتقى جيرارد بيكيه لكرة عالية من ضربة ركنية وسددها برأسه بقوة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، كما ضاعت فرصة ثمينة على برشلونة بالدقيقة 44، حيث مرر جوردي ألبا عرضية أمام المرمى إلى أنسو فاتي الذي راوغ ببراعة ثم سدد الكرة لكن ألابا أناب عن الحارس في التصدي لها.



ومع بداية الشوط الثاني، دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة باللاعب فيليب كوتينيو بدلا من أوسكار مينجويزا، حيث نجح كوتينيو سريعا في استعراض تأثيره الإيجابي على الأداء وكاد يسجل التعادل لبرشلونة في الدقيقة 48 لكن الدفاع تصدى لمحاولته.



وحصل بيكيه على إنذار بالدقيقة 58 بداعي الاعتراض على قرارات الحكم لدى المطالبة باحتساب ضربة جزاء لتصدي توني كروس للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بعدها تضاعفت الإثارة في المباراة، حيث باتت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين مع تفوق لريال مدريد الذي كان الأكثر خطورة، لكن الحذر الدفاعي وافتقاد الدقة في اللمسات الخيرة أضاعا عدة فرص.



ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بفيدريكو فالفيردي بدلا من رودريغو بالدقيقة 72 ثم دفع كومان بسيرغيو أغويرو بدلا من أنسو فاتي بالدقيقة 74.



وسقط تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مصابا في الثواني الأخيرة لكنه واصل اللعب، وكاد برشلونة يخطف التعادل بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الدفاع أحبط محاولة بيكيه، وشن الريال هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن الهدف الثاني، حيث تلقى فاسكيز طولية ومرر الكرة إلى أسينسيو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها شتيغن وارتدت إلى فاسكيز الذي أسكنها الشباك معززا تقدم «الملكي».



وفي الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، رد برشلونة بهدفه الوحيد وسجله أغويرو إثر عرضية متقنة من سيرجينو دست، لتنتهي المواجهة بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1.



وفي وقت سابق، حقق إشبيلية انتصارا مثيرا أمام ليفانتي 5-3 رافعا رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع الريال، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط ليبقى بالمركز التاسع عشر قبل الأخير.