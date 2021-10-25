تأهل لاعبا منتخبنا الوطني للاسكواش (19 سنة) حسين الزعتري وسعد سويد الى دور الثمانية بالبطولة الخليجية التي تستضيفها الكويت وتقام مبارياتها على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي. وكان الزعتري قد فاز على زميله عبدالرحمن المغربي 3/ 0 وتغلب سويد على السعودي عبدالله ابراهيم 3/ 0 ليتأهلا الى جانب زميليهما عبدالرحمن الهاشم وخالد الفارسي.



وفي المباريات الاخرى بدور الـ 16 فاز سالم المالكي (قطر) على عبدالرزاق الكوهجي (البحرين) 3/ 1، والقطري محمد العماري على السعودي منصور المولد 3/ 2، والقطري خليفة الجناحي على البحريني محمد جمال 3/ 0. والتقى مساء امس بدور الثمانية المالكي مع العماري، والهاشم مع سويد، والمرشح الاول الزعتري مع الكبيسي، فيما التقى الفارسي مع الجناحي. وفي بطولة تحت 15 سنة، تأهل لاعبا الازرق عبدالرحمن الصانع وعبدالله الصراف الى دور الثمانية بعد فوز الاول على القطري علي الدرويش 3/ 0 والثاني على زميله مهدي أسامة بنفس النتيجة. وفي مباريات أخرى، فاز السعودي ياسر العباس على الكويتي عبدالرحمن الكندري 3/ 0، وسالم المولد (السعودية) على عبدالمحسن العتيبي (الكويت) 3/ 0، وخالد الحمادي (قطر) على عبدالله الباروني (عمان) 3/ 0، والسعودي محمد النصفان على القطري ناصر الشرشري 3/ 1 والقطري عبدالله خليفة على العماني تغلب البرواني، وبذلك سيلتقي بدور الثمانية كل من الصراف مع العباس، والصانع مع النصفان، والحمادي مع خليفة، والبرواني مع المولد. هذا، وستقام مباراتا نهائي الفئتين مساء اليوم.