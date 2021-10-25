هادي العنزي



اختتمت بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ التي نظمها نادي البولينغ الكويتي بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توج اللاعب جاسم الصقر باللقب، فيما جاء مصطفى الموسوي ثانيا والبحريني يوسف فلاح ثالثا.



وبحضور رئيس الاتحاد الدولي والآسيوي والكويتي للبولينغ الشيخ طلال المحمد، ورئيس الاتحاد السعودي للعبة عبدالملك الشثري، وأمين سر النادي محمد الفارسي، تم تتويج الفائزين في جميع البطولات الخاصة بالرجال، والسيدات، والمراحل السنية (تحت 18 و15 سنة) والمشارك على الكراسي المتحركة حسن الزيد عقب منافسات قوية للفوز بلقب مسابقة كانت خير تحضير للمنتخبات الخليجية، قبل المشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة دبي الإماراتية منتصف الشهر المقبل.



وبهذه المناسبة، قال المحمد إن البطولة كانت خير إعداد للحدث العالمي المقبل، مضيفا: كانت التحضيرات جيدة ومناسبة للمنتخبات الخليجية، في ظل صعوبة إقامة معسكرات خارجية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا التي أثرت على المنافسات دوليا وأوقفت البطولات، مشددا على حرصه على الارتقاء باللعبة على جميع الصعد العالمية والخليجية والمحلية.



بدوره، أشاد الشثري بنجاح البطولة فنيا وتنظيميا وإعلاميا، مضيفا: «نعتز بتواجدنا في الكويت وبين أبناء دول مجلس التعاون، وجاءت البطولة إعدادا مثاليا لبطولة العالم المقبلة، كما أن مركز نادي البولينغ ومنشآته تضاهي اكبر المرافق العالمية المتخصصة في اللعبة».