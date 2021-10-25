استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه وعاد إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه سان انتونيو سبيرز 121-111، في مباراة تألق خلالها نجمه كريس ميدلتون صاحب 28 نقطة، فيما تابع شيكاغو بولز نغمة انتصاراته بفوزه الثالث تواليا والثاني على ديترويت بيستونز 97-82 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وحقق كافالييرز فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين، وجاء على حساب أتلانتا هوكس 101-95، بفضل نجمه الاسباني ريكي روبيو صاحب 23 نقطة و9 تمريرات حاسمة.



وهو الفوز السادس لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته السبع الأخيرة أمام هوكس.



في تورنتو، سجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات لصالح دالاس مافريكس وقاده للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 103-95.



وخسر لوس أنجليس كليبرز المفتقد لنجمه كواهي لينارد أمام ممفيس غريزليز 114-120، بعدما كان قد سقط في مباراته الأولى أمام غولدن ستايت ووريورز 113-115 الخميس.



في المقابل، يجد فينيكس صنز الذي خسر نهائي «أن بي آيه» في يوليو الماضي أمام باكس، صعوبة في استعادة توازنه، وذلك عقب خسارة ثانية في 3 مباريات جاءت أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 105-134.