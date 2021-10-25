نفى كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد رحيله عن رئاسة النادي البافاري.



وقال رومينيغه «هذا أمر يمكن أن يفعله من يريد، لكنني لا أتصوره ضمن مكونات جودة الحياة بالنسبة لي» وأردف: «وبالتأكيد لن أصيب نفسي (بأعباء) الاتحاد الألماني».



من ناحية أخرى، دعا رومينيغه الاتحاد الألماني مجددا إلى أخذ بداية جديدة وجذرية.



وقال: «من المهم تماما أن يحمل أشخاص معينون داخل دائرة الاتحاد طالما أثاروا الاضطرابات سواء داخليا أو خارجيا، قبعاتهم ولا يحاولوا العودة من الباب الخلفي».