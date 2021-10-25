أشاد رئيس بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي السفير جاسم البديوي بالعلاقات الكويتية - الأوروبية، واصفا مستوى التعاون والتنسيق الثنائي بينهما بـ«المتقدم والمميز».



وقال السفير البديوي في تصريح لـ (كونا) بعد لقائه رئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط التابعة لجهاز العمل الأوروبي تل بلوم وأعضاءها من الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي في بيت الكويت ان اللقاء يأتي في وقت يعتبر مهما جدا في مسيرة العلاقات الكويتية - الأوروبية.



وأشار إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية التابع للبرلمان الاوروبي إلى الكويت في نوفمبر المقبل بالإضافة إلى الترتيبات القائمة لعقد الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين بين الكويت والاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.



وشدد خلال اللقاء مع مجموعة عمل الشرق الأوسط على أهمية التواجد الأوروبي في منطقة الخليج، وذلك على ضوء التطورات السياسية الاقتصادية والتنموية في الكويت وكل دول مجلس التعاون.



وبين أن هناك فرصا حقيقية للتعاون في المشاريع الاقتصادية والتنموية في الكويت في ظل برامج دعم الاستثمار الخارجي، مؤكدا تنوع الفرص أمام الشركات الأوروبية بالنظر لإعلان الكويت لرؤيتها «كويت جديدة 2035» مبينا أنها ستخلق فرص عمل ضخمة ومشاريع تجارية وتنموية كبيرة ومهمة.



وذكر البديوي انه تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع والقضايا في منطقة الشرق الأوسط، موضحا ان الكويت والاتحاد الأوروبي يتشاركان الرأي والتصور حيال العديد من هذه المواضيع.



وأوضح ان علاقات الكويت بالاتحاد الأوروبي شهدت تقدما ملحوظا في السنوات الماضية، حيث افتتح الاتحاد الأوروبي بعثة له في الكويت يوليو 2019.