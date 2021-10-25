أسامة أبو السعود



ناشد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، التدخل العاجل لحل أزمة إلغاء دعم العمالة عن الشباب الكويتي العاملين في القطاع الخاص بسبب التجنيد في الخدمة الوطنية.



واعتبر الفارس في تصريح صحافي أن هذا القرار من جانب هيئة القوى العاملة إجحاف واضح بحق الشباب الكويتي ونهج يدل على عدم تناغم الجهات الحكومية ودليل على سياسة «تطفيش» العاملين بالقطاع الخاص.



ودعا الفارس إلى ضرورة صدور قرار جديد بإلغاء القرار السابق بوقف دعم العمالة أو استثناء العاملين بالقطاع الخاص من وقف دعم العمالة.



وأوضح أن عشرات الآلاف من الشباب الكويتي يعملون بالقطاع الخاص وهذا القرار شكل لهم صدمة كبيرة خاصة انهم قدموا انفسهم لخدمة وطنهم في التجنيد والتزاما بقانون الخدمة الوطنية الإلزامية، ولا يجوز أن يكون رد الجميل لهذا الشباب هو وقف دعم العمالة عنهم.



وأكد الفارس أن كثيرا من هؤلاء الشباب هم من أصحاب الأسر أو مقبلون على الزواج ولديهم التزامات أسرية واجتماعية ولا يجوز قطع دعم العمالة عنهم بأي حال من الأحوال.



وختم الفارس تصريحه بضرورة تحرك وزير التجارة لتغيير القرار الوزاري الصادر من هيئة القوى العاملة إضافة إلى تحرك نواب الأمة لبحث مطالب العاملين في القطاع الخاص حتى يصبح جاذبا بشكل اكبر لقدرات وطاقات الشباب الكويتي للمساهمة في مزيد من البناء والتنمية والازدهار لوطننا الغالي.