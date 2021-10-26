دبي والبحرين والدوحة وإسطنبول ولندن وفرنسا أكثر الوجهات إقبالاً بالوقت الحالي

تأثير قرار تشغيل المطار بالكامل سيتضح بشكل أكبر مع قرب حول العام الجديد

ندى أبو نصر

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بدأ مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأحد العمل بالطاقة التشغيلية الكاملة في مؤشر لقرب نهاية جائحة «كورونا»، وأحدث القرار أجواء إيجابية وسادت حالة من الرضا والسعادة في قطاعات الطيران والسياحة والسفر، حيث من المتوقع ان تكون له انعكاساته على القطاع بالكامل. «الأنباء» ورغبة في تسليط الضوء على أثر القرار على حركة السفر وأسعار التذاكر، والوجهات الأكثر إقبالا في الوقت الحالي، استطلعت آراء بعض المختصين ومديري مكاتب السياحة والسفر، الذين أكدوا ان ذلك ستكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد الوطني من جهة، وتخفيف التكلفة عن المواطن والمقيم من ناحية أخرى، لافتين الى ان الأسعار قد تنخفض بنسبة تصل إلى 30%.

وأكدوا ان أزمة «كورونا» كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على قطاع السفر، فهناك التزامات كبيرة تتمثل في إيجارات المكاتب ورواتب الموظفين وغيرها، متمنين تعويض الخسائر التي لحقت بهم، مشيرين إلى ان الآثار الإيجابية للقرار ستتضح بشكل أكثر مع قرب دخول العام الميلادي الجديد.

وذكروا ان الوجهات الأكثر إقبالا في الوقت الحالي تتمثل في دبي والبحرين والدوحة واسطنبول ولندن وفرنسا، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال مدير المبيعات في شركة الخرافي للسياحة والسفر ناجي خضر ان أزمة «كورونا» كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع، فهناك التزامات تتمثل في ايجارات المكاتب ورواتب الموظفين وغيرها، مضيفا ان الوضع الآن اصبح جيدا وبدأ بالتحسن منذ شهر يوليو الماضي، وخاصة بعد تخفيف القيود والاجراءات الاحترازية، ومع قرار فتح المطار بكامل طاقته الاستيعابية ستنخفض أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 20 و30% أو أكثر من ذلك خلال الايام المقبلة.



وذكر خضر أن الإقبال على السفر انخفض قليلا بعد افتتاح المدارس، أما الوجهات الاكثر طلبا خلال الوقت الحالي فهي تركيا ولندن وأوربا، ولدينا العديد من العروض والتسهيلات لجميع المواطنين والمقيمين.



بدوره، ذكر مدير عام شركة فرست كلاس للسياحة والسفر السيد عبد ربه انه قرار فتح المطار بالكامل سيؤثر بشكل إيجابي على حركة السفر وخصوصا مع اقتراب العام الجديد ورأس السنة، كما أن الاسعار انخفضت بشكل كبير ووصلت الى 30%، وخاصة للدول التي كانت مغلقة مثل عودة العمالة المنزلية من الهند والفلبين، وأيضا السفر إلى مصر، فالاسعار انخفضت للنصف تقريبا، لافتا الى ان أكثر الوجهات المفضلة والتي عليها اقبال من الكويتيين: دبي واسطنبول ولندن وفرنسا وخصوصا خلال الفترة القادمة، ونتمنى تعويض الخسائر التي واجهتنا خلال أزمة كورونا لان أكثر قطاع تضرر من الجائحة هو السياحة والسفر.



من جانبه، أشار مدير عام شركة الدبوس للسفريات خالد محمد الى ان اكثر قطاع تأثر بشدة خلال الفترة الماضية كان السياحة والسفر، مؤكدا ان قرار فتح المطار بالكامل وعودة الحياة لطبيعتها يرفعان معدلات التشغيل ويزيدان حركة الركاب، مما سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بالكامل عبر مساهمة قطاعات الطيران والسياحة، وكثير من الشركات ستعود للعمل وسيرتفع عد الرحلات مما يؤدي الى انخفاض اسعار التذاكر، ولكن القرار لن تتضح آثاره بشكل واضح الا مع قرب بداية العام الجديد لان بعض أولياء الأمور سيكون من الصعب عليهم السفر لارتباط أولادهم بالمدارس.



من جهته، قال المستشار في شركة اليوسف للسياحة والسفر مصطفى محمود ان الاسعار بدأت في الانخفاض فعليا بأغلب خطوط الطيران والاقبال جيد ولكن ليس بشكل كبير بسبب عودة المدارس، لافتا الى أن اكثر الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين هي تركيا ودبي والبحرين والدوحة ومن بعدها تأتي الوجهات الاوروبية، هولندا واسبانيا وايطاليا، متوقعا ان يزداد الاقبال مع قرب دخول العام الميلادي الجديد.



في السياق ذاته، أكد مدير شركة Ok للسياحة والسفر مجدي ياني انه يعمل في هذا المجال منذ 20 عاما تقريبا، لافتا الى تأثر القطاع بشكل كبير خلال أزمة كورونا.



وتابع ياني: مع قرار مجلس الوزراء بفتح المطار بالكامل نستبشر خيرا، وأسعار التذاكر حتى الآن لم تنخفض بشكل كبير فقد وصل الانخفاض الى 20% وأتوقع مع الايام المقبلة ان يكون الانخفاض أكبر، والاسعار كان مبالغا فيها خلال الفترة السابقة، موضحا ان الخطوط الجوية الكويتية خفضت الاسعار وقدمت عروضا جميلة والاقبال كبير من المواطنين عليها، وخاصة لندن التي تعد من اكثر الوجهات طلبا.





