تزينت أبراج الكويت بشعار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الشركة.



وتشكل هذه الذكرى لحظة تاريخية في رحلة «المطاحن» التي بدأت منذ شهر أكتوبر من عام 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، حينما اتخذت الكويت خطوات كبيرة في تعزيز الأمن الغذائي فصدر المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 1961 الذي أقر بتأسيس شركة المطاحن كشركة مساهمة برأسمال قدره مليونا دينار وقد منح المرسوم الأميري الشركة امتياز استيراد القمح وطحنه وتسويقه في الكويت وتصدير الفائض إلى الخارج، وتم دمجها عام 1988 مع شركة المخابز الكويتية لتصبح رمزا رئيسيا وأحد روافد الصناعة في الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «المطاحن» مطلق الزايد بأن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية خلال الستين عاما الماضية رسخت وجودها على الساحتين المحلية والإقليمية لتصبح رمزا رئيسيا وأحد أهم روافد الصناعة بالكويت، فخلال هذا العقود الستة استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات من خلال خطوات مدروسة وبإدارة تعي وتعمل بعقلانية ومهارة عالية مكنتها من المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.