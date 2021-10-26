استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه، سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي، ونائب السفير المستشار عبدالله العميدي، في زيارة هي الأولى لهما إلى الشركة، بحضور فريق من قسم الموارد البشرية في الشركة وهم عارف عبدالله العجمي، وأماني عبدالخبير، ودينا الشيشتاوي، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المحتمل وفتح العلاقات التجارية بين شركات القطاع الخاص التونسي وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لتوفير المنتجات التونسية في السوق الكويتي.



وقد أعرب السفير التونسي عن سعادته بهذه الزيارة واستحسانه لحفاوة الاستقبال الذي لاقاه من المطوع، مؤكدا حرصه على تحقيق الشراكات التجارية التي تصب في مصلحة الطرفين وتغني السوق الكويتي بأجود العلامات التجارية التونسية، لاسيما أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لها باع طويل في السوق وهي اسم عريق في تمثيل العلامات التجارية الرائدة عالميا في الكويت.



من جهته، قال المطوع إن «المتتبع للعلاقات التونسية - الكويتية خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ الحركة النشطة للعلاقات التجارية الثنائية، وإننا كقطاع خاص لنا دور بارز في تعزيز وتوطيد تلك العلاقات والأخذ بها نحو الأفضل ولما فيه مصلحة الطرفين. شكرا إلى سفير الجمهورية التونسية ونائبه على هذه الزيارة موضع التقدير، على أمل أن نرحب بهما مجددا لبحث المزيد من الفرص التجارية والمصالح المتبادلة بين البلدين».



وتعد شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية واحدة من أعرق وأكبر شركات التجزئة والتوزيع في سوق الاستهلاك الكويتي المتنامي، وإحدى أنجح شركات الكويت في قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة حيث تمثل أكثر من مائة علامة تجارية تشمل العديد من العلامات التجارية العالمية.