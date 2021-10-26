تطرح نسبريسو ماكينة «فيرتو نكست» Vertuo Next لتمكين جيل جديد من عشاق القهوة لتحضير مشروبهم المفضل في المنزل. بعد مرور سنة شهدت ارتفاعا في استهلاك القهوة داخل المنزل، تطور ذوق محبي القهوة وباتوا يبتكرون في تحضير قهوتهم المنزلية. هنا يأتي دور أجدد إضافة إلى ماكينات نسبريسو وأكثرها تنوعا، فهي مبتكرة لتحضير المجموعة الكاملة من الأكواب الطويلة والقصيرة، من فنجان الإسبريسو بسعة 40 مل إلى ركوة القهوة بسعة 535 مل، وكل ذلك بلمسة زر.



تستعين الماكينة بتقنية CentrifusionTM الدورانية لاستخراج القهوة فتقرأ صنف القهوة المختار وتتعرف إليه بفضل تكنولوجيا المسح الشريطي، لتضبط تلقائيا إعدادات الاستخراج، مثل مدة النقع وحرارة المياه ومعدل التدفق والسرعة الدورانية وطول الكوب، تماما كما يفعل خبير تحضير القهوة في المقهى.



في هذا الصدد، يقول ياسر ماكس كورباتو، سفير قهوة نسبريسو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لم يعد يكتفي عشاق القهوة هذه الأيام بنوع واحد، حتى في منزلهم. من هذا المنطلق، صممت ماكينات فيرتو لتوفير تشكيلة واسعة من أنواع وأحجام القهوة، كلها مزينة بالكريمة التي تشتهر بها فيرتو». وتماشيا مع رسالة الاستدامة التي تتبعها نسبريسو، فإن ماكينة «فيرتو نكست» مصنوعة من البلاستيك معاد التدوير بنسبة 50%، فيما 100% من العلبة مصنوع من موارد معادة التدوير و99.5% منها قابل لإعادة التدوير. للتنعم بأفضل تجربة قهوة ممكنة، طرحت نسبريسو تشكيلة واسعة من الاكسسوارات، مثل طقم ركوة «فيرتو» لكبسولات القهوة، وتشكيلة أكواب «نوماد» الشهيرة لتناول القهوة الطويلة في أي مكان، والمتوافرة اليوم باللون الزيتي.



إلى جانب الماكينة الجديدة، طور خبراء القهوة من نسبريسو 11 توليفة قهوة وقهوة ماستر أوريجين جديدة ليكتمل أرشيف العملاء الذواقة الذين يفضلون تحضير القهوة في منزلهم. تستمد القائمة الجديدة الموسعة الوحي من المقاهي المحلية، فتوفر للعملاء نوع القهوة والستايل والحجم بحسب مزاجهم، وتضمن الجودة المعهودة من نسبريسو في كل فنجان. أصبحت قائمة «فيرتو» الموسعة تضم 35 توليفة ترضي جميع الأذواق وترتقي بأي مناسبة، من الإسبريسو الحاد (40 مل) إلى الدوبل إسبريسو (80 مل) إلى توليفات قهوة سيجنتشر الطويلة (130-230 مل)، إلى جانب البن أحادي المنشأ والقهوة المثلجة والقهوة بنكهات مختلفة. كما يحلو الآن مشاركة القهوة مع الركوة الجديدة (535 مل) التي تتماشى حصريا مع ماكينات «فيرتو نكست».