الموافقة على طرح ممارسة تقديم خدمات مالية وإدارية بمجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة

مصطفى صالح



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن الجهاز المركزي للمناقصات قد وافق على طلب الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن طرح المناقصة رقم (ص وم م 2/2020/2021)، والخاصة بإعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع سوق الصفارين بمنطقة الشويخ الصناعية.



وأوضحت المصادر ان الجهاز اطلع على كتاب الصندوق رقم (2515/100/2021) والمؤرخ في 26 أغسطس 2021، ليأتي قرار مجلس إدارة جهاز المناقصات بالموافقة على طرح المناقصة الإشرافية للمشروع.



جدير بالذكر، ان مشروع سوق الصفارين يأتي ضمن الاستراتيجية للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة، حيث قام الصندوق ضمن جهوده الطموحة لزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الكويتي، بالكشف عن نيته طرح مناقصة دراسة وتصميم وتنفيذ المجمع الحرفي في سوق الصفارين بالشويخ الصناعية.



ووفقا لاستراتيجية الصندوق الوطني للمشاريع فإن مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ المجمعات الحرفية والصناعية، سيكون تحت إشراف مدير إدارة الشؤون الهندسية لوضع المعايير المطلوبة تمهيدا لطرح سوق الصفارين بالشويخ الصناعية أمام المبادرين.



ويهدف الصندوق من خلال المناقصة إلى زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وذلك عن طريق تطوير المدن والأراضي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة للكويتيين في القطاع الخاص.



ويتوقع أن يمتد سوق الصفارين المزمع تنفيذه على أرض تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، سيتم تقسيمها بحيث تضم نحو 183 وحدة تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر.



من جهة أخرى، وافق الجهاز للصندوق الوطني على طرح الممارسة رقم (ص وو م 2021/2020/2)، والخاصة بتقديم خدمات مالية وإدارية في مجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، على ان يتولى الجهاز إجراءات الطرح.