أعلنت شركة الملا العالمية للتمويل عن تعاقدها مع شركة إثمار للحلول المتكاملة، الرائدة في بناء ودعم النظم المالية المختلفة، لتصميم وتنفيذ البوابة الإلكترونية الخاصة بها «الملا للتمويل أونلاين»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية من خلال تطبيق «هويتي».



وستتمكن الشركة من خلال هذه البوابة الإلكترونية من تقديم خدمات تمويل الأفراد كافة في مرحلتها الأولى دون حاجة العملاء لزيارة مقر الشركة سواء للاستفسار عن الخدمات أو التقديم على إحدى تلك الخدمات وإرفاق المستندات المطلوبة كافة عند طلب منتج تمويلي وحتى إنجار مراحل التمويل كافة من مناقشة وإقرار مكونات التمويل وإتمام التوقيع على المستندات، ومن ثم إدارة عناصر التمويل من سداد والحصول على الإيصالات والكشوف المختلفة وخدمات ما بعد البيع.



وتحرص شركة الملا العالمية للتمويل من خلال هذه المنصة على الاستفادة من التقدم الكبير في مجال الخدمات الرقمية واختيار أحدث وأنسب هذه التقنيات لتسهيل تقديم خدماتها لعملائها في إطار من الانسيابية وأعلى درجات الحماية للتعاملات المالية في الفضاء الإلكتروني.



وتتطلع شركة الملا العالمية للتمويل نحو تشغيل المرحلة الأولى من هذه المنصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يتم تقديم خدمات تمويل الشركات في المرحلة الثانية للمشروع.