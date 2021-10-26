أعلنــــت جمعيــــة الكاريكاتير عن بدء التسجيل في «دوري الإبداع الشبابي» للموسم الثالث والذي تقيمه الجمعية بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب، سعيا إلى صقل مهارات الشباب ممن يملكون مواهب في فن الرسم من عمر 7 سنوات إلى 18 سنة.



وقال أمين سر الجمعية بدر المطيري إنه بعد نجاح الموسومين الأول والثاني من «دوري الإبداع الشبابي» بدأ التسجيل فعليا في الموسم الثالث عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الشباب، لافتا إلى أن المسابقة تنقسم إلى 3 مستويات هي المستوى الأول لفئة المبتدئين ولطلبة الابتدائي، أما المستوى الثاني فهو لطلبة المرحلة المتوسطة، أما المستوى المتقدم فهو لطلبة المرحلة الثانوية.



وذكر أن ‫آلية تسجيل المتدربين تسمح لكل مشترك باختيار المستوى الذي يناسبه ويتماشى مع قدراته، فمن يرى أنه مبتدئ ويريد التدريب يدخل ضمن قائمة المبتدئين على أن يطور من نفسه حتى يكون جاهزا وقت المسابقة.



وأوضح أن جميع الدورات التدريبية ستقام في مراكز هيئة الشباب بمناطق القادسية والقصور والجهراء، وسيقـــــوم بتقديمها عدد من أعضاء جمعية الكاريكاتير لديهم الخبرة الكافية في تدريب الفئات العمرية الشابة.



وأشاد المطيري بالتعاون بين جمعية الكاريكاتير الكويتية والهيئة العامة للشباب في تنظيم «دوري الإبداع الشبابي» وتقديم دورات فن الرسم لمن يمتلكون الموهبة بهدف تشجيعهم وتنمية قدراتهم الفنية، داعيا أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الانخراط في الأنشطة التي يحبونها والسعي إلى صقل وتنمية مهاراتهم فيها لتحقيق أهدافهم وفق أسس سليمة.