نظّم قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل الكويت للبنات بالتعاون مع مؤسسة بشائر الخير محاضرة بعنوان «المخدرات... إلى أين؟» ألقاها الداعية د.عبدالحميد البلالي رئيس جمعية بشائر الخير، وذلك في يوم الثلاثاء 19 الجاري في مسرح عيسى الرفاعي بالكلية.



وقد نظمت المحاضرة من قبل إدارة الشؤون الطلابية تبعا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بشأن الحرص على نشر الوعي الثقافي تجاه ظاهرة المخدرات وبيان ما يكمن من أخطار وعواقب للمخدرات على مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية للشباب، وذلك بحضور رئيس الكلية د.علي عريفة ورؤساء الأقسام الشؤون الأكاديمية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وعدد كبير من طالبات الكلية.



وقال د.البلالي «إن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب، إذ ان 20% من طلاب الجامعات في الكويت سبق لهم أن تعاطوا أنواعا معينة من المخدرات»، لافتا إلى أن المجتمع يتعرض «لحرب فعلية والضحية هم شبابنا الذين ازدادت معدلات الجريمة فيما بينهم بشكل كبير بسبب المخدرات».



وتوجه للطالبات قائلا إن اللجوء إلى المخدرات يعود إلى الصورة النمطية الخاطئة والمعتقد الخاطئ للشباب بأنها «جالبة للسعادة»، ولأن الشباب هم عماد المستقبل، فلابد من تكثيف كل الجهود والطاقات من أجل إزاحة كل المؤثرات السلبية على حياتهم وضرورة ابتعادهن عن أصدقاء السوء. كما أكد على ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم عن كثب وبطريقة غير مباشرة.



وعلّقت مديرة شؤون الطلبة ناديا كعوش بأهمية مثل تلك المحاضرات انطلاقا من الدور التوعوي والإرشادي للكلية لرفع مستوى الوعي الطلابي نحو خطورة آفة المخدرات، خصوصا بين الطلبة والطالبات. كما أكدت حرص الكلية على تفعيل هذا النوع من الأنشطة التوعوية بشكل مستمر للمساهمة في الحد من انتشار هذه الآفة المميتة وتعزيز الحوار الإيجابي مع فئة الشباب والقرب الدائم منهم لأن في ذلك حماية لهم.