محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية فايز خلف العتيبي عن توزيع 8.5% أرباحا على المساهمين في ميزانية 2020 وستكون في حساباتهم 18 نوفمبر، متوقعا رفع النسبة إلى 12% في 2021، وذلك بعد تحقيق نتائج مميزة خلال السنوات الماضية وانتشال المركز المالي للجمعية، موضحا أنها استطاعت الوقوف على قدميها من جديد بعد سلسة من الإجراءات التصحيحية.



وذكر العتيبي في لقاء مع «الأنباء» أنه تم تحقيق مبيعات بلغت 14.953.267 مليون دينار إلى جانب صافي أرباح وصل إلى 1.129.998 مليون، مبينا أن 70% من أعمال الممشى في ق1 جرى الانتهاء منها وقمنا أخيرا بتركيب أعمدة الإنارة وبانتظار التشجير حيث جرى تخصيص مبلغ مالي لإنجازه إلى جانب بعض الأنشطة، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن المركز المالي للجمعية ونسبة الأرباح المزمع توزيعها؟



٭ المركز المالي في تقدم مستمر، ونسب الأرباح الموزعة في تصاعد حيث سنقوم بتوزيع 8.5% عن السنة المالية 2020.



ما السبب في عدم توزيع أعلى نسبة محددة من الوزارة؟



٭ قدمنا إلى مجلس الإدارة وسط ديون متراكمة والتي سعت مجالس الإدارات السابقة إلى سدادها وقمنا بوضع خطط إنقاذية أثمرت تصاعد نسب توزيع الأرباح تدريجيا من 3% حتى وصلنا بفضل الله ثم جهود مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي إلى 8.5% للعام 2020، ونطمح للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة للتوزيع 12% للعام المنتهي في 2021.



ماذا بخصوص المبيعات والأرباح؟



٭ بلغـــت مبيعــــاتنـــا 14.953.267مليون دينار وصافي الأرباح 1.129.998 مليون.



ما أبرز الإنجازات الإنشائية التي قمتم بها خلال الفترة السابقة؟



٭ قمنا بتجديد أرضيات السوق، وتغيير الأرفف في فرع الخضار عبر مشروع كلفته المالية 27 ألف دينار شمل وضع غرفة التبريد في الأسفل بهدف تنظيم عملية إدخال المنتجات من مدخل خاص، وعدم السماح بصعودها إلى السوق إلا بعد تجهيزها بشكل كامل وتسعيرها لتكون من الثلاجة إلى الثلاجة، ووضعنا جزيرة قهوة ومكسرات باستثمار من الجمعية تتميز بمنتجات هي الأقل سعرا ما أدى لاستقطابها الكثير من الزوار.



ومما قمنا به أيضا تطوير فرعي التموين وفرع بقالة ق6 من خلال تجديد إعلانات الفروع، وتوسعة فرع التموين حرصا على راحة رواد الفرع وتخفيف الازدحام، كما جرى تخصيص وتجهيز مكان بالسوق المركزي لقسم الأواني المنزلية بالسرداب والتي سيتم نقلها إلى الميزانين لعرض تشكيلة متنوعة، وأما ثلاجات الفروع وخصوصا القديمة منها فقد تواصلنا مع بعض الشركات لتوريد ثلاجات للجمعية على حساب الشركة، وتوفير الثلاجات الجديدة في فروع البقالة ق1و 3 و9.



هل هناك أنشطة سيجري طرحها للاستثمار؟



٭ بالفعل جار طرح 2 من الأنشطة الاستثمارية بسوق الضاحية، كما تسعى الجمعية لتغيير نشاط أحد الفروع غير المستغلة بإحدى القطع السكنية لنشاط يخدم المساهمين وأهالي المنطقة، وتحويل نشاط (الإدارة القديمة سابقا) من إداري إلى تجاري، والتجهيز لإعداد مخطط لبنائه وتقسيمه لعده أنشطة، كما تم تغيير طاولات الكاشيرية بمكائن متطورة لتوسعة المخرج وتسهيل عملية الحركة عند مكائن النقد.



تسويقيا، ما أبرز المهرجانات التي أطلقتموها والسلال التي وزعتموها؟



٭ قمنا خلال شهر رمضان بتوزيع السلة الرمضانية على 5 آلاف بطاقة عائلية، حيث لدينا 6500 مساهم، وقدمنا السلة الوقائية وننظم مهرجانا تسويقيا شهريا على تشكيلة واسعة من مئات الأصناف بنسبة تخفيضات كبيرة، إلى جانب مهرجان اليوم الواحد ومهرجان 3 أيام من كل شهر مراعاة لكبار السن وخصوصا من يتقاضون رواتبهم في الثلث الأخير من الشهر، وأما مهرجان الخضار والفواكه فهو يوما الاثنين والثلاثاء أسبوعيا مع الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون بالشراء من الوفرة.



وفيما يخص مهرجان القرطاسية فهو لايزال ساريا بسعر التكلفة وبمشاركة كبرى من الشركات وهناك إقبال كبير للحصول على المنتجات ذات الجودة العالية.



لو انتقلنا إلى الأنشطة الاجتماعية، ما جديدكم وماذا قدمتم؟



٭ غالبية الأفكار التي نطرحها ونطبقها على أرض الواقع تتصل بالرياضة والجانب الصحي، ومن أهمها الممشى الرياضي المتكامل في ق1 على الخط السريع، وقد جرى أخيرا الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة، مع تخصيص 75 ألف دينار للتشجير وبانتظار طرح المشروع قريبا جدا، مع تخصيص ملعب لكرة القدم والطائرة، كما وفرنا ألعابا للأطفال ومعدات رياضية على شكل جزيرة.



متى يتم الانتهاء من الممشى؟



٭ تم تجهيز 70% منه وتم تركيب أعمدة الإنارة ولم يبق سوى بعض الأعمال البسيطة.



ما يميز هذا الممشى أنه المتنفس الوحيد للأهالي وخصوصا خلال المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا.



هل دعمتم التذاكر الترفيهية وهل تنوون تنظيم رحلات للعمرة والشاليهات؟



٭ دعمنا التذاكر الترفيهية والأندية الصيفية وألعاب الأطفال، ووفرنا اشتراكات مخفضة مع أكاديميات خاصة بكرة القدم، والأندية والعيادات الصحية والمنتجعات السياحية، كما وفرنا وجبات سريعة دايت كير وبزة في السوق المركزي.



وأما بخصوص العمرة والشاليهات فقد تم تعديل الميزانية لتخصيص مبالغ لتنظيم رحلات للعمرة والشاليهات، وجار الانتهاء من أخذ الموافقات في وزارة الشؤون لمنح مكافأة لأبناء المساهمين المتفوقين في شهادات الثانوية وستكون في حساباتهم بداية نوفمبر.