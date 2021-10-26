أعلن نادي الكومنولث لريادة الأعمال عن اختيار نجاة الحشاش سفيرة دولية لنادي الكومنولث الدولي لأصحاب الأعمال لما تتمتع به من علاقات دولية وأعمال مجتمعية.



وبهذه المناسبة، أعربت نجاة الحشاش عن شكرها لمؤسس ورئيس النادي موبين رفيق ولنائب رئيس القناصل الفخريين اللواء د.محمد الجهني وتقديرها على ثقتهم واختيارهم لها، متمنية لأعضاء النادي كل التوفيق في مهامهم.



وأضافت: يسعدني أن أكون جزءا من أعضاء فريق نادي الكومنولث العالمي لريادة الأعمال، والعمل معهم في مهمتهم، وسأسعى جاهدة لأن أكون عضوا فاعلا ومؤثرا كسفيره دولية للنادي.



يذكر أن نادي رواد الكومنولث الذي يتكون من آلاف الشركات في جميع أنحاء دول الكومنولث وعددها 54 دولة، ويحظى النادي بدعم من فريق الخبراء المحترفين المعروفين في مجال ريادة الأعمال والمؤسسات التجارية بهدف تسهيل مهام الشركات الصغيرة ورواد الأعمال وإلهامهم بالأفكار المبتكرة وتمهيد الطريق أمامهم لمزيد من النجاح والتطور على صعيد مشروعاتهم، ويهدف لخلق فرص جديدة من خلال الجمع بين الأعمال التجارية وربط الأعمال بالشركاء التجاريين والمؤسسات المالية كذلك المساعدة في جمع التمويل وإدارة المشاريع.