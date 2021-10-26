الدوحة- فريد عبدالباقي



فازت اللجنة الأولمبية القطرية بجائزة «اللجنة الأولمبية الوطنية المتقدمة»، الممنوحة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك».



وتسلم الجائزة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، خلال حفل توزيع جوائز اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك»، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 25 للاتحاد المقامة في جزيرة كريت اليونانية.



ويمنح اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك»، جائزة اللجنة الأولمبية الوطنية المتقدمة، للجان الأولمبية الحاصلة على أولى ميدالياتها الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية.



وكانت قطر حققت لأول مرة ميداليتين ذهبيتين للرباع فارس إبراهيم في رفع الأثقال (وزن 96 كيلوغراما) والبطل معتز برشم في الوثب العالي، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها الـ 32 طوكيو 2020، بالإضافة إلى فوز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية التي تعد الميدالية الأولى للعرب في رياضة جماعية على مستوى الدورات الأولمبية.



هذا، ويسعى فريق السد لتأمين صدارته للدوري القطري، عندما يلعب مع أم صلال في الـ 5:20 مساء اليوم على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة في ختام مباريات الجولة السابعة.



وفي مباراة ثانية، يأمل فريق الريان في تخطي أحزانه بخسارته لقب كأس أمير قطر، عند مواجهة حليفه الاستراتيجي نادي السيلية، في الـ5:20 مساء على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



وفي مباراة ثالثة، تبدو حظوظ الغرافة كبيرة في تحقيق الفوز عندما يستضيف فريق الخور بملعبه في الـ7:35 مساء، نظرا لفارق الإمكانات بين الفريقين.



وإلى ذلك، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العرب قطر 2021، اعتبارا من ظهر أمس، وذلك وفق أسبقية الشراء.



وستشهد البطولة في أول أيامها افتتاح ستادين من ستادات كأس العالم قطر 2022، وهما ستاد البيت وستاد راس أبوعبود، وذلك عقب الإعلان عن جاهزية ستاد الثمامة، سادس ستادات المونديال اكتمالا الجمعة الماضية في مباراة نهائي كأس أمير قطر.



ويستضيف ستاد البيت مباراة افتتاح كأس العرب يوم 30 نوفمبر المقبل، في الـ 1:00 ظهرا والتي تجمع منتخب قطر مع شقيقه منتخب البحرين، ضمن المجموعة الأولى، بينما يستضيف ستاد راس أبوعبود في اليوم ذاته وتحديدا في الـ 10:00 مساء مباراة الإمارات مع سورية ضمن المجموعة الثانية.