الرياض - خالد المصيبيح



انتهت الجولة التاسعة من الدوري السعودي حاملة معها مفاجآت عديدة لجميع الفرق وان كان هناك لقاءان مؤجلان لكل من الهلال والنصر ربما تتغير بعد نهايتهما خارطة الترتيب، إلا أن نهاية الجولة التاسعة كشفت عن ملامح مختلفة لعدة فرق فاستغل فارس الجنوب فريق ضمك خسارة الاتحاد في ملعبه أمام الشباب وهو المتصدر السابق ليحل بديلا له في الصدارة، مستفيدا من فوزه على ضيفه الحزم في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء ليرفع رصيده من النقاط الى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد.



واستفاد الشباب من فوزه على الاتحاد بعد أن حل ثالثا برصيد 15 نقطة، وعلى نفس الرصيد يقف الهلال رابعا مستفيدا من فوزه الصعب على الرائد في الوقت بدل الضائع، واذا ما نجح الهلال في الفوز بلقاءيه المؤجلين فإنه سيصل برصيده الى 21 نقطة.



وعلى الرغم من خسارة الفيحاء الا انه ظل خامس الترتيب برصيد 13 نقطة ويفصله عن النصر السادس نقطة واحدة وسيلتقيان في الجولة المقبلة، وان كان النصر له ايضا لقاءان مؤجلان في حال الفوز بهما سيتغير وضعه كثيرا خاصة بعد لقائه الأخير أمام الاتفاق على ملعبه بعد ان خذل جماهيره التي كانت تأمل تعويض الخروج الآسيوي الا انه خسر بهدف من ضربة جزاء أبقته سادس الترتيب.



وجاءت خسارة الفتح من أبها لتبقيه في المركز السابع، فيما حقق أبها فوزه الثاني على التوالي وصعد الى المركز 13 برصيد 10 نقاط واطاحت خسارة فريقي الرائد والحزم من الهلال وضمك بهما الى موقع متأخر في المركزين العاشر والحادي عشر.



أما التعاون الأخير وبعد مضي 9 جولات فلم يحقق حالة فوز واحدة وظل بنقاطه الاربع آخر الترتيب وأمامه فرصة في الجولة المقبلة على ارضه عندما يستقبل أبها.