أعربت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، عن اعتزازها بفوز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» بجائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية لتجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط للعام 2021، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على بدء المرحلة الأولى من عمل التطبيق. وقالت د.الفارس في بيان صحافي أمس، ان التطبيق نال الجائزة ضمن حفل جوائز المشاريع المستقبلية في المجال التكنولوجي المقام على هامش معرض «جيتكس دبي 2021» الذي عقد في الإمارات أخيرا لدوره في توفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في الكويت.



وأضافت ان العمل على تطوير التطبيق مستمر ويتطلب تكثيف العمل والتعاون لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة لتعزيز تجربة أفضل للمستخدمين الذين تجاوز عددهم خلال الشهر الأول لإطلاق المرحلة الأولى منه 190 ألف مستخدم داخل وخارج الكويت.



وذكرت د. الفارس أن إجمالي عدد المعاملات والخدمات المنجزة عبر التطبيق تجاوز 119 ألف خدمة، مبينة أن التطبيق بات متاحا للمستخدمين المتواجدين خارج الكويت وبإمكانهم إتمام المعاملات الحكومية من قبل الجهات المنضمة للمرحلة الأولى للتطبيق. وأكدت أن التطبيق يسهم في مرونة إنجاز المعاملات لجميع المواطنين في الخارج لاسيما المسافرين والطلاب والطالبات المبتعثين أوالمرضى ممن يخضعون للعلاج في الخارج ومرافقيهم وكذلك للمقيمين خلال تواجدهم خارج البلاد.