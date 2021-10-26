على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بزيارة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك في مقر إقامة صاحب السمو بالعاصمة الرياض.



وقد نقل سمو ولي العهد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لسموه بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب القطري الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تحياته وتمنياته لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بموفور الصحة والعافية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال القمة.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته بمدينة الرياض.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال القمة، متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولشعب مملكة البحرين الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مقر إقامته، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال القمة، متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيسة وزراء جمهورية تونس الشقيقة نجلاء بودن، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال القمة، متمنيا سموه لها دوام الصحة وموفور العافية وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.