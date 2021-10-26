«سأعود لحلبة الملاكمة فبراير المقبل»

مايك تايسون، بطل الملاكمة الأميركي، يعلن عودته إلى حلبة الملاكمة فبراير المقبل، في سن 55 عاما، ليلعب أمام الملاكم الشاب جاك بول، 24 سنة.