«ما فائدة أن يتكلموا معي بشكل طيب، ثم يبثوا إعلانات تهاجمني»
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، ينتقد شبكة فوكس نيوز لنشرها ما وصفه بأنها إعلانات كاذبة عنه.
«سأعود لحلبة الملاكمة فبراير المقبل»
مايك تايسون، بطل الملاكمة الأميركي، يعلن عودته إلى حلبة الملاكمة فبراير المقبل، في سن 55 عاما، ليلعب أمام الملاكم الشاب جاك بول، 24 سنة.
«حتى في المدرسة، يكره التلاميذ الكسالى التلميذ الشاطر»
كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم، يرد على منتقديه في مانشستر يونايتد الذين يتهمونه بأنه مشغول بالهجوم ولا يسهم في دفاع الفريق.
«لن أسمح لبناتي بالانضمام لفيسبوك قبل بلوغهن 13 سنة»
بريسيليا تشان، زوجة مارك زوكربرغ، مدير فيسبوك.